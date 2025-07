Ciudad de México.- Hugo Aguilar Ortiz, indígena mixteco que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años a partir del 1 de septiembre, asegura que los votos del 1 de junio de la elección judicial fueron los que lo pusieron en este lugar.

En entrevista con El Universal afirma que no habrá una Corte sometida y que conoce las atribuciones y la función del Máximo Tribunal del país. “Llego con entera libertad… No hice compromisos con ningún organismo o partido, y en ese ámbito se realizará con entera libertad y autonomía”, dice.

En la mesa de sala de juntas de su oficina luce la figura de una china oaxaqueña de barro sobre un camino de mesa bordado. El ministro presidente electo dice que la actuación de la actual Corte es pública y conducida a la reforma judicial.

Precisa que son un hecho notorio la actitud, resoluciones y posición de la Corte; además, llegó al punto de concebirse prácticamente como si fuera una expresión política que se opone a los cambios y no se compromete con la sociedad.

¿Qué Corte ofrece?

—Una Corte abierta, comprometida, reflexiva… La función del ministro es crucial en la vida pública. Vamos a ir a las regiones, a dialogar y posicionar temas, ofrecer nuestra visión de justicia, es decir, no sólo se imparte justicia en expedientes, también promoviendo, difundiendo, dialogando, ofreciendo un criterio respecto a una problemática, aunque no esté obligatoria en el tema.

¿Los ministros que llegan a la Corte y que aparecieron en los acordeones tienen legitimidad?

—En mi caso los votos que obtuve fueron del trabajo que realicé, no podría atribuir que los votos que tengo fueron por los acordeones. Revisé los resultados y creo que si hubiera sido producto de algo manipulado todos hubiéramos tenido la misma cantidad de votos.

¿Qué opinan de que determinados grupos repartían acordeones para inducir el voto?

—Nosotros no hicimos un reparto de acordeones... Tengo bastantes quejas sobre esto y he estado respondiendo que no mandé a confeccionar, no mandé a repartir, no me vi involucrado en este tipo de actividades. No fue parte ni estrategia de la campaña.

¿Cuáles serán sus prioridades?

—Combate a la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad y la tolerancia cero a ello. Los prioritarios también es que el día 1 de septiembre se abre la puerta principal de la Corte, que el día 2 tengamos funcionarios recibiendo a la gente.

Muchos mexicanos no lo conocieron, hay quienes dicen que le debe su cargo a la 4T. ¿Le debe a alguien su asiento en la Corte?

—Siento que es una descalificación por mi propia condición. Es inimaginable para la ciudadanía mexicana que un indígena llegue a ser ministro, entonces despierta todas las sospechas del mundo de que alguien financió la campaña, que alguien me puso, que la 4T me ayudó. Todas las hipótesis son válidas porque parten de la descalificación… Es absolutamente falso.