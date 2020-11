No habrá venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no sabía que con recursos de Odebrecht pudieron haberse usado para campañas en su contra en la elección presidencial de 2012, según consta en la ampliación de la declaración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lo que pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva, pero aclaró que si se llega a procesar a algún expresidente no será por alguna denuncia presentada por su gobierno.

Este viernes EL UNIVERSAL informó que al ampliar sus denuncias ante la FGR, Emilio Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso de utilizar los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 a fin de pagar estrategias para golpear al entonces candidato y ahora presidente de la República.

"Sobre la investigación que llevó a cabo la fiscalía sobre el señor Emilio Lozoya, toda la denuncia que él presentó -porque aceptó colaborar con la fiscalía- y ha venido ampliando. Ha llamado a comparecer a presuntos involucrados responsables, pues todo eso se está manejando con independencia, con autonomía y es la fiscalía la que tiene que proceder, como corresponde de un auténtico Estado de Derecho. Vamos a esperar a que la fiscalía termine de integra todos estos expedientes y ese pida a los jueces que ellos decidan, quiénes son los responsables.

"Ahora que se habla que se usó para una campaña en contra mía, pues no se tenía esos datos. Son hechos nuevos, es una ampliación según la nota del periódico de la declaración del señor Lozoya, esperar a que la fiscalía resuelva".

"Nosotros nos vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncia en contra de los expresidentes, eso debe de quedar claro. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y que en caso de ser necesario, como ya se decidió llevar a cabo una consulta para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos opinemos y a partir de ahí las autoridades actúen, porque es un asunto bastante delicados que debemos de asumir".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que no hay una persecución en contra del expresidente Peña Nieto y que su gobierno no persigue a los exmandatario, puesto que el próximo año se realizará la consulta popular para decidir si se les juzga o no por actos de corrupción.

"La postura del Ejecutivo, mi postura, es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplica la ley, con rigor, con escrúpulos, que no se fabrican delitos, y al mismo tiempo que no haya impunidad, que se lleve a la máxima la práctica liberal de que "al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie"-

- "¿Conoce si hay alguna investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto?", se le cuestionó.

-"No, no tengo más información, solo lo que sale en los medios", contestó.