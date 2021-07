"No haremos oídos sordos a votantes de otros partidos"

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido no hará "oídos sordos" al mensaje de los ciudadanos que votaron por otras opciones en las elecciones del pasado 6 de junio.

En reunión a puerta cerrada en un hotel de Santa Fe, a la que asistieron los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), dirigentes estatales, sectores, organizaciones y estructuras del PRI, así como diputados locales y federales, y los alcaldes electos de la capital del país, el líder del tricolor se defendió de las críticas por los resultados obtenidos en los recientes comicios.

"Esta dirigencia dio todo lo que tenía a su alcance para que al partido le fuera bien y se avanzó, pero que quede claro que no haremos oídos sordos al mensaje que nos envió la gente, que no nos favoreció con su voto en los estados", dijo.

Al hacer una evaluación de los votos obtenidos, Moreno Cárdenas puntualizó que si bien el trabajo del partido ocurre en un contexto de cambio permanente, "jamás podrán reprocharle al priismo, y mucho menos a esta dirigencia, que no hemos hecho todo para que al partido le vaya bien".

El líder tricolor aseguró que el PRI está unido, le ha dado vuelta a la página y está afinando el trabajo de cara a los retos que se aproximan en el futuro, entre el que se encuentra apuntalar al bloque de oposición en la Cámara de Diputados.

Sobre los hechos violentos ocurridos el martes pasado en la sede nacional del PRI, Moreno Cárdenas señaló que los actos criminales, impulsados por el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruíz y Nallely Gutiérrez son una muestra de los ataques que Morena puede perpetrar, y advirtió que nadie que reprima al magisterio, que haga campaña para otros partidos o que dañe al PRI y a su militancia de manera artera, cobarde y premeditada, tiene lugar en las filas del partido.

Debido a que el grupo opositor encabezado por el exgobernador de Oaxaca mantiene tomadas las instalaciones del tricolor, la dirigencia priista decidió trasladar su reunión a Santa Fe y llevarla a cabo a puerta cerrada.

Por otro lado, el presidente nacional del PRI designó a Augusto Gómez Villanueva como presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos y a Víctor Samuel Palma como vicepresidente de la Fundación Colosio, como Comisionados para dar seguimiento a los conflictos e inconformidades post electorales.

Lo anterior, señaló Moreno Cárdenas, a fin de contribuir al proceso de distensión que se origina en todo proceso post electoral y para que se implementen las medidas institucionales correspondientes.