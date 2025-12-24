logo pulso
No hay alarma por brote de sarampión

Por El Universal

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
No hay alarma por brote de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud, David Kershenobich, descartó un repunte de sarampión en Chiapas y aseguró que hay vacunas suficientes para esta enfermedad, así como millones de la vacuna invernal.

"Afortunadamente ha disminuido el número de casos y no hay motivo de alarma", dijo.

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de este martes, Kershenobich comentó que en reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y autoridades de Salud se llegó a la determinación de que no hay motivo para limitar las actividades en el estado.

"Lo que sucedió en Chiapas es que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas fue donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones y están evolucionando bien", dijo.

Señaló que la mejor medida es el cerco vacunal que implementado, con 25 manzanas alrededor del caso detectado: "Y un barrido vacunal en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez".

Aseguró que había colas en los centros de vacunación para aplicarse la dosis contra el sarampión e insistió en que se cuentan con los biológicos suficientes.

"Cuando oyen que dicen ´que no hay vacunas´, tenemos millones disponibles tanto para sarampión y campaña invernal".

