No hay alarma por covid: Sheinbaum

Ciudad de México.- Ante el incremento de contagios por Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay alarma porque no han subido las hospitalizaciones, por lo que se mantendrán las mismas medidas sanitarias, y reiteró que la apuesta es la vacunación, la cual se reactiva este martes.

"Por el momento, nada más es lo que se viene dando de las medidas sanitarias, no hay una alarma, digamos, en la Ciudad frente al incremento de casos, dado que no se representa en términos de hospitalizaciones. Hay contagios, pero la enfermedad no es grave, eso es gracias a la vacunación, al alto porcentaje de vacunación, y se va a seguir haciendo", aseguró.

Mientras que la positividad de pruebas Covid-19 pasó de 4.5%, el 23 de diciembre, a un 25%, al 2 de enero, las autoridades capitalinas reanudarán la aplicación del biológico.

Este lunes, Claudia Sheinbaum adelantó que la siguiente semana se inmunizará a maestros, quienes recibieron el biológico de Cansino, la cual es de una sola dosis.

La mandataria capitalina adelantó que la próxima semana se anunciará el aumento en el número de macrokioscos para realizar pruebas para detectar Covid-19. Actualmente se aplican en centros de la Secretaría de Salud (Sedesa) y en algunos centros comerciales.

De acuerdo con el informe Covid-19 del Gobierno de la Ciudad de México, el 2 de enero, había 10 mil 473 casos positivos, pero con el corte del 26 de diciembre de 2021, y una positividad del total de pruebas de 25%, es decir, 20.5 puntos más de que lo que se reportaba el 23 de diciembre, que fue de 4.5%.