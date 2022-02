No hay conflicto de interés en casa de hijo de AMLO: García Vilchis

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que en el tema de la casa de Houston, donde vivió José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario de México, "no existe conflicto de interés".

En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, García Vilchis señaló que no existe conflicto de interés, "como sí lo hubo en el asunto de la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto".

La encargada de "las mentiras de la semana" señaló que el reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad "carece de rigor periodístico".

"Recurre a fuentes de internet y no hay comprobación de nada, más allá del sensacionalismo y la mala fe", declaró García Vilchis.

En el Salón Tesorería, exhibió la cobertura en medios y redes sociales del reportaje sobre la casa que habitó el hijo del presidente López Obrador con su esposa, Carolyn Adams.

Puntualizó que el tema de la casa de López Beltrán se mencionó en los medios 390 veces, del 28 de enero al 7 de febrero.



---Lamentable que los hijos paguen lo que hacen sus padres, dice AMLO por reportaje de casa de su hijo en Texas

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que su trabajo como Presidente, al enfrentar a la mafia del poder, afecte de manera personal a su hijo José Ramón López Beltrán.

En su mañanera de este martes, López Obrador recordó la polémica que vivió hace dos semanas luego de que el periodista Carlos Loret de Mola, Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaran que el hijo mayor del mandatario de México vivió, durante al menos un año, en una casa propiedad de la empresa Baker Hughes, la cual tiene contratos con Pemex, y que está valuada en más de 20 millones de pesos.

Al señalar que los hijos tienen que pagar lo que hacen sus padres, López Obrador aseguró que José Ramón ha tenido que sortear estos hechos porque el Presidente se enfrenta a la mafia del poder y lleva un proceso de transformación en el país.

Aseguró que el reportaje en el que se mencionó a su hijo es "una calumnia, todo un escándalo sin fundamento, una campaña de desprestigio".

"Claro, no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar lo que hacen sus padres, y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo, junto con otros mexicanos, un proceso de transformación, pues no es en contra de él de forma directa, aunque los dañe, es en contra mía", expresó.

Los culpables de esto, reiteró, son el empresario Claudio X. González, cofundador de MCCI, y los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, a quienes acusó de mentirosos y mercenarios.

"(El culpable de esto) es Claudio X. González, porque se sentían los dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no sólo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación como Loret de Mola", acusó.

Ante el reportaje, López Obrador le pidió al director de Pemex, Octavio Romero, acudir a la conferencia de prensa en Palacio Nacional para explicar la relación que Baker Hughes mantiene con la petrolera mexicana y de esta manera terminar con la polémica en torno a su hijo.