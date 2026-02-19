No hay consenso para la reforma electoral: Velasco

Ciudad de México.- El coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, reconoce que no hay consenso en torno a la reforma electoral que propone el Ejecutivo, pero asegura que aún no se ha agotado la mesa de diálogo entre el gobierno y los partidos de la alianza oficialista, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana enviará la iniciativa al Congreso.

El exgobernador de Chiapas advierte que para lograr legitimidad la propuesta de reforma electoral debe tener el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

A pregunta expresa, niega rotundamente que las candidaturas de 2027 para renovar algunas gubernaturas como las de San Luis Potosí y Quintana Roo sean "moneda de cambio" para que el Partido Verde acepte apoyar la iniciativa presidencial.

Velasco asegura que la alianza legislativa entre Morena, PVEM y PT es sólida desde hace varias legislaturas y presume que también conforman una alianza ganadora de elecciones "con contundencia".

Asimismo, admite que los principales temas en que no hay acuerdo en la mesa de diálogo son los relacionados con el recorte presupuestal y la forma de elegir a los legisladores de representación proporcional.

En el primer tema, destaca que el PVEM rechaza cualquier opción que implique inequidad o debilitamiento de algunos partidos, por lo que su propuesta es "que todos los partidos nos bajemos el presupuesto a lo que recibe el Partido del Trabajo, que es el que menos prerrogativas recibe, cambiando la fórmula.

"Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder llegar a una reforma electoral de avanzada, que sea en beneficio de todos los mexicanos, que garantice la equidad en las contiendas electorales y, por supuesto, que no debilite a ninguna fuerza", enfatiza.