No hay estancamiento económico en México, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay estancamiento económico en el país, y su gobierno logró superar la caída que registró durante la pandemia de Covid-19.

"No hay estancamiento económico, y ya salimos, porque estábamos, en términos cuantitativos, con la pandemia se cayó el crecimiento de nuestra economía como no había sucedido desde casi un siglo, desde los años 30 del siglo pasado, se cayó la economía", comentó.

Citó las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que señalan que hay una variación anual de 4% en el indicador de la actividad económica.

"Es buena noticia, vamos creciendo, también. Como los expertos son muy conservas, siempre pronostican, estiman por abajo todo lo que tiene que ver con la economía y la política que llevamos a cabo", afirmó.

"Para junio de 2023, el indicador oportuno de la actividad económica estima una variación anual de 4%, un crecimiento de 4% en el indicador global de la actividad económica", detalló López Obrador.