No hay inconstitucionalidad en leyes secundarias electorales: Segob

Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), aseguró que en la reforma a las leyes secundarias en materia electoral aprobada en la Cámara de Diputados no hay ninguna inconstitucionalidad porque, afirmó, se respeta estrictamente lo que mandata la Constitución.

Incluso, aseguró, se fue más allá y ahora se garantizara que los mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a votar, y destacó que con esta reforma habrá una reducción substancial en el gasto del aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE) y se prohibirá el uso de monederos electrónicos para evitar la compra de voto.

Destacó que con esta reforma ni el INE ni el Tribunal Electoral (TEPJF) puedan impedir candidaturas sin que haya más allá los requisitos que están señalados, por lo que se garantizará la libre participación de ciudadanos.

"En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso, se fue más allá en el voto de los residentes en el extranjeros.

"Básicamente se trata de una reducción substancial en el aparato administrativos del INE, se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del INE que incluso, era quien administraba el gasto del INE, ahora se le otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el pleno y hay una reducción de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral y se complementa con el gasto de los Organismos Locales o del Tribual Electoral del Poder de la Federación y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5 mil millones de pesos en este primer año", dijo.

Señaló que también con esta reforma se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE, pues se reduce de 300 oficinas distritales a 264 "y todo esto ayuda a hacer más barata la elección".

En Palacio Nacional, López Hernández señaló que con esta reforma por primera vez se reconoce que los migrantes o residentes mexicanos en el extranjeros puedan votar por internet.

"Lo van a poder votar por internet, lo van a poder hacer no nada más con su credencial electoral sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matricula consular vigente, lo que facilita finalmente la participación. Ahora se le garantiza todavía mayor secrecía al hacerlo vía internet en una aplicación que estaría a disposición días antes de la elección para que ellos que puedan emitir su voto.

Indicó, señaló, que también por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago que, acusó, servía para coaccionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral.