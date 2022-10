"No hay nada abrupto", dice Tatiana Clouthier tras renunciar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier Carrillo aseguró que en su renuncia "no hay nada abrupto", pues tiene fecha del 26 de septiembre.

En breve entrevista, a su salida de Palacio Nacional, Clouthier Carrillo señaló que en la carta que leyó en la mañanera explicó los motivos de su salida del Gabinete.

Sin dejar de caminar por la calle de Moneda, hacia su auto que la esperaba en el circuito de la Plaza de la Constitución, Tatiana Clouthier dijo que no daría más comentarios porque "ya dije lo que tenía que decir".

-¿Alguna discrepancia?

-"Ya dije lo que tenía que decir... la reflexión está compartida".

Incluso se le acercó un ciudadano que dijo ser del INEGI y que junto con sus compañeros tienen problemas laborales.

-"Yo ya no trabajo en el gobierno", respondió y luego subió a un auto compacto y se retiró.