No hay posibilidades para destinar más recursos al INE: Segob

Al afirmar que "el presupuesto está muy comprometido", Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), aseguró que no hay "margen y no hay posibilidades" para destinar presupuesto adicional al Instituto Nacional Electoral (INE).

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de Gobernación aseguró que no hay registro en la historia de los presupuestos que se haya otorgado a un órgano autónomo una cantidad presupuestal adicional.

"Menciona hace unos minutos que estaba el presupuesto muy comprometido, es decir, que de primero momento ¿se está descarando ya esta ampliación presupuestal dado estos compromisos que tiene el presupuesto? ¿Es un descarte de inicio?"

"Vamos a esperar primero que llegue, si es que llega la petición del INE, y en todo caso, lo que este grupo de trabajo que ha venido analizando, se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal a un órgano autónomo".

"Además que no hay un registro de que haya sido en la historia de la evolución de los presupuestales de Egresos anuales se haya otorgado una ampliación presupuestal a un órgano autónomo", dijo.

Esta mañana, el secretario de Gobernación presentó una propuesta de ahorros en sueldos, fideicomisos, gastos de celulares, telefonía celular, viáticos y alimentos, que le darían al INE una disponibilidad de 2 mil 972 millones de pesos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.