No hay prueba de crematorios en Teuchitlán: FGR

El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, aseguró que desde el año 2021 las autoridades locales de Jalisco sabían que el Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, era usado como un centro de "reclutamiento, adiestramiento y operación" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este martes, sostuvo que esto está demostrado por "confesionales, testimoniales y documentales", en ese sentido adelantó que se investigarán a las autoridades coludidas.

"Ese lugar se estaba empleando para esas funciones. Y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población sobre lo que estaba ocurriendo ahí y no hicieron nada. Esto ocurrió hasta 2024 cuando las fuerzas federales, acompañados por autoridades del estado, tuvieron el enfrentamiento donde hubo la detención de 10 personas y el encuentro de dos personas que estaban secuestradas y una que estaba emplayada, muerta", declaró.

Cuestionado sobre si el exgobernador Enrique Alfaro o alguna autoridad de su administración tenía conocimiento de las actividades ilícitas en este lugar, Gertz Manero sostuvo que "si en 2021 la propia Comisión de Derechos Humanos del estado ya le había hecho comunicado a las autoridades municipales de la zona, desde el 2021 había conocimiento".

Sobre las versiones que apuntan a que el sitio era también un lugar de cremación, el Fiscal negó que exista evidencia al respecto. "No hay una sola prueba que acredite ese dicho", sostuvo. "No hay pruebas, no se encontraron pruebas de calentamiento a niveles de 200 grados", abundó.

Sin embargo, informó que se encontraron zanjas, agujeros con restos de fogatas y una pequeña vasija con huesos. "Esa vasija está en un pequeño montículo", detalló, y agregó que se analiza su antigüedad, la cual podría ser relevante.