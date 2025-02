No hay pruebas en contra de Cienfuegos: Gertz Manero

Luego de la reaparición del General Salvador Cienfuegos en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, recordó la investigación que hubo en su contra, y destacó que "hubo todo un catálogo de falsedades" en dicha investigación que hizo Estados Unidos.

En la conferencia matutina de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gertz Manero explicó que en el 2020 el gobierno de Estados Unidos detuvo al General Cienfuegos por varios meses, hasta que se desistió de la moción, y regresó al país.

Señaló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que se hiciera público todo su expediente para conocimiento de su caso.

"Hubo todo un catálogo de falsedades en su contra, y en 2021 la FGR puso a disposición su carpeta", destacó.

El fiscal general de la República indicó que el gobierno de México a través de la FGR presentó al Departamento de Justicia el no ejercicio de la acción penal en su contra para que el General tuviera la oportunidad de defenderse de las acusaciones; cuatro años después no han dicho nada al respecto.

Dijo que es falso que el gobierno de Estados Unidos se haya desistido de acusar al General por pedimento del gobierno de México.

Al finalizar, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que "no hay pruebas en su contra, esa es la verdad nosotros no mentimos".