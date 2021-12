No hay razón de cerrar actividades económicas: Sheinbaum

Pese a la presencia de la variante ómicron del virus SARS-CoV-2, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay ningún elemento que indique que deben tomar medidas adicionales por lo que no hay razón de cerrar actividades económicas.

"No tenemos ningún elemento que nos indique que tenemos que tomar medidas adicionales, las hospitalizaciones siguen bajando en la Ciudad ni tampoco tenemos un incremento en contagios. Sobre esta base nosotros nos hemos mantenido en la pandemia", dijo.

Tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Magdalena Contreras, Sheinbaum Pardo comentó que ante el inició de la dosis de refuerzo para adultos mayores y el avance de la vacunación no hay ninguna razón para cerrar actividades.

"Si vemos que hay incremento en hospitalizaciones llamaríamos a la población a mayores medidas de protección pero bajo ningún motivo hay ningún elemento que nos indique que tendríamos que tomar acciones en este momento y además creemos que con la cantidad de personas que están vacunadas en la ciudad, el inicio de la tercera dosis para adultos mayores no tendría ninguna razón para cerrar ninguna actividad económica".