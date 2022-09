No hay razón para que Gómez Trejo pueda estar protegido, afirma Encinas

A-AA+

El exfiscal del caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo no tiene por qué estar protegido, ya que no cometió ninguna falta, consideró Alejandro Encinas, subsecretario de Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Siempre estaremos en relación con él... todo mi aprecio y reconocimiento a su profesionalismo y su ética, no está entrometido absolutamente en nada", expresó Encinas al concluir la presentación del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Esto luego de la renuncia de Gómez Trejo por supuestas diferencias.

Respecto a los señalamientos de los abogados de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa que han manifestado que se ha politizado el caso, el funcionario expresó que los litigantes están muy despistados.

También detalló que la relación que tiene con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, es institucional.

Cuestionado si hay condiciones para llegar a la verdad del caso, Encinas destacó que están trabajando para llegar a las conclusiones y que se pueda judicializar y castigar a los culpables.