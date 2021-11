"No hay registro en CDMX de la variante Omicron"

La Ciudad de México, como el resto del país, no se tiene registro hasta el momento de la variante de Covid-19, Omicron, informó la secretaría de salud local, Olivia López Arellano, pero que se realiza el monitoreo para identificar variantes de preocupación.

En conferencia de prensa explicó que la variante que predomina en la capital es la Delta, la cual tardó en presentarse en la ciudad tres meses después de su identificación.

López Arellano confió en que la vacunación mantiene estable la pandemia en el país y la ciudad, por lo que pidió que no se baje la guardia.

"Son los primeros indicios de lo que se está identificando de esta variante, no es contundente y cuando se dice que es capaz de evadir (la inmunización adquirida con la vacuna) no es que la evada totalmente esto significa que puede bajar un poco la eficacia del biológico", dijo.

Comentó que hasta el momento no hay alguna modificación del Plan Nacional de Vacunación para pensar en una tercera dosis de refuerzo, pero que se mantienen a la expectativa.

La secretaria de Salud dijo que permanentemente el gobierno de la ciudad se mantiene en alerta, pero que los datos demuestran un panorama de estabilidad frente a otras entidades del país, pues reiteró que la cobertura de vacunación ha sido alta.

Sin embargo, señaló que en las últimas semanas bajó la demanda en los centros de vacunación.