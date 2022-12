"No hay riesgo a democracia con plan B de AMLO", afirma Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en caso de aprobarse el plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se arriesga la democracia.

En rueda de prensa en Guadalajara dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará obligada a resolver, de manera expedita, las eventuales impugnaciones que interpondrá la oposición, antes de que inicie el proceso electoral.

"Ellos tendrán un plazo normal para poder inconformarse o interponer el recurso de acción de inconstitucionalidad, dado que son tiempos fatales los que tiene la Corte para resolver antes de que inicie el proceso. Tiene que resolverlos, es una obligación constitucional", apuntó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que lo que la oposición seguramente le planteará a la Corte es que hay artículos inconstitucionales que alteran el contenido de la Carta Magna y la Corte tendrá que resolver si se trata o no de alteraciones constitucionales.

Monreal comentó que en el Senado el proceso de análisis del plan 'B' será abierto y se escuchará a la oposición, por ello la minuta aprobada por la Cámara de Diputados se envió de inmediato a las comisiones dictaminadoras, que fueron convocadas a sesión el lunes próximo para iniciar con el análisis y, en su caso, aprobación.

Expuso que pese a que había quienes le demandaron que se discutiera de inmediato, él no aceptó el fast track, sino que determinó que se hiciera un análisis profundo de los 450 artículos que se pretenden modificar.

Cabe destacar que el llamado plan B del presidente López Obrador modifica la Ley General de Procesos e Instituciones Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.