"No he recibido ningún citatorio", dice defensa de Pío López Obrador

Pablo Hernández Romo Valencia, abogado de Pío López Obrador, aclaró que no ha recibido ningún citatorio de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) para que su cliente se presente a declarar por los delitos electorales que se imputan.

"No he recibido ninguno (citatorio). Antes de que tomara tu llamada, no hay absolutamente nada... A mí no me ha llegado absolutamente nada por correo electrónico, que es por donde me llegan (los citatorios) y no tengo porque ocultar nada", enfatizó la defensa del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador en entrevista con Azucena Uresti en su espacio informativo de Grupo Fórmula.

Pablo Hernández Romo señaló que junto con su cliente ya acudieron al Ministerio Público el pasado 6 de octubre y en ese entonces, Pío López Obrador se reservó su derecho a declarar.

"Ya lo habían citado y ya acudimos, fuimos los dos al Ministerio Público y fue cuando te platiqué, que él no tenía nada qué declarar y que él le había hecho unas preguntas al MP y que éste no le respondió ninguna pregunta", recordó el abogado.

Subrayó que Pío al reservar su derecho a declarar, puede quedarse callado y sería absurdo que lo volvieran a llamar, si no tiene nada que decir.

"Es absurdo que lo vuelvan a llamar porque ya se reservó su derecho y no tiene nada absolutamente que declarar y es un derecho fundamental de un imputado hablar o quedarse callado y ya dijo que se quedará callado".

Difunden citatorio al hermano del presidente AMLO

Este martes, trascendió que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) citó a comparecer en calidad de imputado a Pío López Obrador, acusado de delitos electorales tras la difusión de videos en los que se le ve recibiendo dinero en efectivo de manos del extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero.

Mediante oficio FEDE-B-EILLI-C1-216/2022 (19575), el agente del Ministerio Público Federal, titular de la Célula B-II-1 FEDE Ciudad de México, giró el viernes citatorio al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador a efecto de que comparezca ante la Fisel, adscrita a la Fiscalía General de la República, dentro de la carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE CDMX/0000380/2020.

Diligencia que le fue notificada directamente a Pío López Obrador, quien por escrito respondió que el Ministerio Público Federal que lo requirió "se encuentra en claro incumplimiento a la ejecutoria de amparo".