"No hubo corrupción en compra de fármacos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este viernes que la semana próxima presentará un informe sobre la compra de medicamentos que serán entregados de manera gratuita a la población que no cuenta con Seguro Social, es decir, que no es derechohabiente.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que adquirieron todas las medicinas requeridas por el sector Salud a precios más bajo y justos, porque ya no se presentaron los problemas de corrupción de antes, dijo.

"Ya no se presentaron los problemas de corrupción en la compra de las medicinas y esto hace que el presupuesto nos rinda y alcance para que todos tengamos las medicinas y nos atiendan, el que tiene seguro va al ISSSTE, al IMSS, pero la mitad de la población no tiene seguridad social", indicó.

Sobre esto último, señaló que su gobierno garantiza el derecho a la salud, puesto que hay una reforma constitucional para que la atención médica sea gratuita.