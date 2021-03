"No intervendré en elecciones, pero sí denunciaré", asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana de martes que siempre ha luchado en favor de la democracia, por lo que reiteró que no intervendrá en las próximas elecciones, pero adelantó que denunciará actos que considere como antidemocráticos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la descomposición en el país se originó por la falta de democracia.

"Es una convicción, siempre hemos luchado en favor de la democracia, sería incongruente que nosotros ahora apostáramos por el fraude electoral, sería vergonzoso, es una traición, pero no solo al pueblo sino a uno mismo y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, en todos los sentido.

"No vamos intervenir, lo que sí vamos a hacer es denunciar actos antidemocráticos, porque necesitamos establecer la democracia porque la descomposición se originó en México por la falta de democracia, porque la democracia es contrapesos, es equilibrios, significa competencia, significa que nadie se sienta absoluto en ningún nivel del a escala, significa que el pueblo sea el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos, significa mandar obedeciendo, significa aceptar en que una democracia es el pueblo el que manda es muy importante que haya democracia en el país y vamos a lograrlo entre todos".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que llamó a los gobernadores a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia porque "es muy importante que haya democracia en el país y vamos a lograrlo entre todos".