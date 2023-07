"No le temo a la guerra sucia", dice Adán Augusto de gira en Veracruz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López dijo que no le teme a la guerra sucia porque la verdad siempre sale a flote.

En el Puerto de Veracruz en una tarea de brigadeo en calles de este puerto, para divulgar en qué consiste, y cuáles son los logros de la Cuarta Transformación, pegó calcomanías de su propuesta en taxis y vehículos particulares.

Antes desayunó en el tradicional café La Parroquia con los dueños de medios de comunicación locales y empresarios, y después ofreció una conferencia de prensa en la que detalló las razones que dieron origen a la Cuarta Transformación y la importancia de continuar, y consolidar este movimiento.

Aseguró no tener miedo a "la guerra sucia" que se ha desatado por parte de sus adversarios, porque esta etapa de efervescencia política siempre trae consigo ataques generalmente sin fundamento, "pero cuando uno tiene la conciencia tranquila, la verdad siempre sale a flote".

Admitió que aún y cuando no se ha llegado al tema de la encuesta que realizará Morena para la elección del Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, lo más probable es que haya una insaculación de las casas donde harán el ejercicio espejo de Morena, pero eso se verá más adelante, subrayó.

Adán Augusto declinó fijar posturas de carácter electoral, obedeciendo así el mandato del Consejo Político de Morena, que instruyó a los delegados, en este trabajo interno, únicamente divulgar los pormenores del movimiento.