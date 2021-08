No mandé a Anaya a que hiciera eso: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no encabeza ninguna campaña de persecución contra el excandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien llamó a no salir del país y defenderse de las acusaciones de recibir sobornos, pues dijo que él no lo mandó a hacer "esas cosas".

"Ahora con este asunto del señor, joven todavía, [Ricardo] Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle: ´¿Y yo por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta?, ¿pensabas que no iba a suceder nada?´.

"No hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y, si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir: ´ya me voy´".

De gira por Córdoba, Veracruz, donde se realizó la ceremonia oficial para conmemorar los 200 años de los Tratados de Córdoba, hizo un llamado a cuidar nuestra herencia histórica y mantener intactos los ideales y principios. Destacó que somos herederos de conquistas sociales y políticas que se alcanzaron con enormes sacrificios.