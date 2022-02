"No más asesinatos de periodistas", pide joven seri a AMLO

Este sábado, en su visita a la comunidad seri, en Punta Chueca, Sonora, un joven manifestó al presidente Andrés Manuel López Obrador que "Vamos a estar aquí al tiro, eh; no más asesinatos de periodistas", a lo que el Mandatario federal señaló con su dedo "ya no".

Esto ocurre luego que fuera asesinado en Oaxaca el periodista Heber López Vásquez, con lo que suman cinco comunicadores asesinados en México en lo que va 2022.

Este viernes en su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal lamentó el asesinato del periodista de Oaxaca Heber López y aseguró que en este como en otros casos no habrá impunidad.

En las instalaciones de la Base Aérea Militar número 18 de Hermosillo, Sonora, el Mandatario dijo que se está mejorando el mecanismo de protección a periodistas, en el que trabaja el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.

"Es un periodista que conocemos como los periodistas de todas las regiones de los pueblos de Salina Cruz, Oaxaca, incluso sus familiares a solicitar una audiencia conmigo, ya le pedí a Alejandro Encinas que los atienda y podemos dar información de inmediato, no es lo mismo de antes, en todos los casos y es un mensaje para los que se dedican a la delincuencia, cero impunidad".

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que gracias a la pronta reacción de la policía estatal y a la Fiscalía de Justicia de Oaxaca se logró la detención en flagrancia de dos personas que presuntamente participaron en el homicidio del periodista.

Ayer viernes, al condenar el asesinato del periodista oaxaqueño, Heber López Vásquez, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña, consideró fundamental que autoridades y sociedad respalden la "imprescindible" actividad periodística.

El diplomático afirmó que el caso de López Vásquez, ocurrido ayer en Oaxaca, exhibe la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes ejercen el periodismo lejos de los centros urbanos.

"El asesinato de Heber López pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes ejercen la actividad periodística lejos de los centros urbanos más grandes. Es fundamental que autoridades y sociedad respalden la imprescindible actividad periodística que permite que todas las personas tengamos acceso a información plural", expresó.

Indicó que este asesinato no sólo acalla la voz, sino que atemoriza a las personas que ejercen el periodismo en la región del Istmo de Tehuantepec, por lo que Peña señaló que es necesario reaccionar y garantizar condiciones para los periodistas.

"El asesinato del señor Heber López, como otros asesinatos de periodistas, no sólo acalla una voz, sino que atemoriza a todas las personas que ejercen el periodismo en la región del Istmo de Tehuantepec. Es necesario reaccionar frente a este terrible acto y garantizar condiciones para que las y los periodistas no se pregunten antes de publicar una nota si esas palabras pueden ser el detonante de una amenaza o una agresión".

La ONU-Derechos Humanos llamó a que la investigación sea realizada con los más altos estándares de debida diligencia, lo que implica agotar todas las líneas de investigación, incluida la vinculación de este ataque con la actividad periodística de López Vásquez, y determinar los autores materiales e intelectuales y los móviles de estos hechos.

De igual forma, solicitó a las autoridades impulsar acciones preventivas para la protección de quienes ejercen el periodismo, garantizar la protección de la familia de Heber López Vásquez, de los testigos que hubiera y de periodistas que han ofrecido información sobre estos hechos frente a cualquier posible amenaza, amedrentamiento o agresión.

Agregó que el periodista Heber López Vásquez contaba con una reconocida trayectoria en la zona habiendo trabajado en diversos medios y fundado su propio medio digital, "Noticias Web", el cual proveía de información local, incluyendo temas de política y corrupción, con una destacable cobertura en la zona.