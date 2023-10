No me avergüenzo de ser policía: García Harfuch

Ciudad de México.- El aspirante a la jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch dijo que no se fijará en qué alcaldías están operadas por la oposición para hacer recorridos, pues él viene a escuchar a vecinos para hacer un diagnóstico.

“Pues más que de la oposición, es venir a escuchar a vecinas y vecinos, es lo que venimos a hacer, no nos fijamos de qué terreno es quien y los vecinos tampoco se fijan en eso, lo que quieren es que se resuelva para eso estamos aquí”, dijo al término de un evento en el Lienzo Charro La Tapatía, en Álvaro Obregón.

Lo anterior, debido a que durante su participación en esta demarcación gobernada por la alianza, se hicieron referencias a la oposición por parte de invitados en el presidium como una lideresa de comerciante y el diputado independiente, Jorge Gaviño, quien refirió que Álvaro Obregón no debe estar gobernada por “la reacción y el conservadurismo”.

En este sentido, García Harfuch aseguró que en sus recorridos por las 16 demarcaciones, que dieron inicio el jueves pasado, escuchará las necesidades que tienen las y los vecinos, pues enfatizó por tercer día consecutivo, que ellos quieren resultados. Al preguntarle si Morena CDMX paga la infraestructura de sus eventos o vienen de sus propios recursos, García Harfuch aseguró que todo forma parte de la organización que hacen los mismos vecinos.

No me avergüenzo de ser policía. Frente a vecinas y vecinos, así como líderes comerciantes de la alcaldía Álvaro Obregón, Omar García Harfuch dijo no avergonzarse de ser un policía y tener aspiraciones políticas.

Asimismo, aseguró que “siempre seré un factor de unidad y no de división”.