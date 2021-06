"¡No me dejaron pasar!", dice vecina de casilla en donde votó AMLO

Vecinos de los alrededores de Palacio Nacional, que votaron en la casilla B y C1, la misma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció su voto, expresaron su molestia porque pese a que llegaron desde antes de las 8:00 horas, elementos de la policía capitalina no los dejaron pasar.

El presidente López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, salieron de casilla a las 08:56 horas y minutos después se permitió el acceso a la calle de Moneda de la colonia Centro.

De profesión dentista, un ciudadano expresó su malestar:

"No nos dejaban pasar, tuvimos que esperar una hora, llegue antes de las 8 y nos dijeron que todavía no, que había que esperar".

-¿Qué opina de que en la misma casilla votó el Presidente?

-"Muy chistoso, le encantan los montajes", dijo en tono molesto, pues cerca de ellos más de 50 militares, hombres y mujeres, vestidos de civil resguardaban la casilla como parte del operativo de seguridad.

Lucía Plata, quien vive en República de Uruguay, se quejó de que pese a que es una persona mayor y tiene problemas de movilidad, tuvo que esperar una hora para poder ingresar a la casilla.

Por el cerco de seguridad, la señora Plata Moneda tuvo que rodear Palacio Nacional para ingresar por Correo Mayor y Moneda.

"Jamás había pasado nada de esto, entonces pues digo que lo que dicen sea coherente con lo que dicen para poder tener, seguir con el método que debe de ser.

"Llegué de las 8:00, pero nos dijeron que todavía no estaban abiertas las calles. Estuvimos allá (en Correo Mayor y Moneda) formados todos, y luego nos dijeron que teníamos que entregar por acá. Yo estoy impedida de mi pierna y no nos dejaron pasar, entonces tuve que dar toda la vuelta para poder esperar formados".

Afuera de la casilla y conforme avanzaba la fila para ingresar a votar, Plata aseguró que no ha cambiado nada en el primer cuadro de la Ciudad desde que llegó el presidente a vivir a Palacio Nacional, por lo que, indicó, la inseguridad y el comercio informal sigue.

Alfonso, vecino de la Plaza Rinconada de Jesús, dijo que llegó a las 07:50 horas para ser de los primeros en ejercer su voto, pero los tuvieron esperando hasta las 09:00 horas sin explicación.

"Los oficiales no nos dejaron entrar. Esto nunca me había pasado, en otras elecciones llego a votar, espero lo normal, pero hoy vine temprano esperando ser de los primeros y nada hasta las 9:00 horas nos dejaron pasar. Lo más molesto es que ellos prometieron que sería diferentes".