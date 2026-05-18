No me entregaré a EU: Inzunza

Ciudad de México.- Sin aclarar cuándo retomará sus actividades como legislador, de las que se apartó desde el pasado 29 de abril, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, desmintió que haya entablado contacto con autoridades de Estados Unidos y planee entregarse para negociar con el gobierno de Donald Trump, y así enfrentar las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En un mensaje publicado en redes sociales, el exsecretario de Gobierno de Sinaloa aseguró que permanece en su estado natal y donde ha residido toda la vida.

En el texto, posteado en redes como X e Instagram, Enrique Inzunza insistió en que, en su momento, demostrará que las imputaciones en su contra son falaces y carecen de fundamento.

"Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento", puntualizó.

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Recalcó que no ha abandonado México y desde el pasado 29 de abril, que dejó de asistir a las sesiones del Senado de la República y de la Comisión Permanente, está en su tierra y con su gente.

"Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta", manifestó, y adelantó que atenderá "si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales".

El senador está acusado, junto con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios, de haber participado en una asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa para enviar "cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos".