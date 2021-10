"No me mandes más armas": Ebrard

Ciudad de México.- El gobierno de México no quiere que Estados Unidos siga con el envío de equipo para el combate a la inseguridad en el país, tal cual se enmarcó en la Iniciativa Mérida.

Lo que se busca es un mayor diálogo, intercambio de información y apoyo para el desarrollo. "No me mandes armas, ya no quiero que me des armas, ni helicópteros, nada de eso, queremos que ya no vengan armas", señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Ebrard informó que Antony Blinken, secretario de Estado de EU, se reunirá el viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de su visita a nuestro país para participar en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel. Para México, indicó, la prioridad es reducir los homicidios y la violencia.

Detalló que en este diálogo en materia de seguridad binacional también estará presente el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal General de EU, Merrick Garland.

"México presentó 10 prioridades, que en esencia son reducir homicidios y más que pensar en lo que se pensaba antes, pedir que haya reciprocidad en materia del control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas y que haya reciprocidad en materia de extradiciones".