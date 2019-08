"No me olviden, falto yo", el mensaje difundido por un padre que conmovió en redes sociales

Galería 1 de 3

Con la frase "No me olviden, falto yo" y el rostro de su hija desaparecida Esmeralda Castillo Rincón impresos en una pancarta que le cubría el cuerpo, José Luis Castillo se presentó en la manifestación de mujeres contra la violencia en Ciudad Juárez, convocada este viernes con motivo de las concentraciones feministas a nivel nacional difundidas como "La Brillantada".

La presencia del padre de Esmeralda se dio a conocer este fin de semana mediante redes sociales. Y destacó la solidaridad en su recibimiento, siendo la excepción ante las peticiones que realizaron las mujeres manifestantes por tener espacios separatistas y los enfrentamientos con aquellos hombres que insistieron en unirse.

"No olvidemos a ninguna", "Estoy rota otra vez", "Se parte el alma" y "De todas las imágenes que he visto estos días, esta es la que más me ha hecho llorar", son algunos de los comentarios que las cibernautas han compartido.

Las reacciones en redes sociales por parte de grupos feministas también han sido solidarias. Usuarias de Twitter y Facebook han difundido las imágenes, principalmente aquella donde el padre lanza brillantina rosa al aire, símbolo de las últimas marchas de mujeres.

"No olviden a mi niña", dijo José Luis cuando llegó su turno de tomar la palabra y exigió justicia como lo ha hecho desde hace 10 años. Esmeralda Castillo tenía 14 años cuando desapareció el 19 de mayo de 2009. Iba a la escuela en Ciudad Juárez, Chihuahua y no regresó.

Esta no es la primera vez que José Luis Castillo recibe muestras de apoyo al acudir a actos políticos, lo mismo ocurrió el año pasado cuando se presentó en los foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Javier Corral con la misma pancarta.