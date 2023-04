“Generará la CFE el 65% de la energía”

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó al final de su sexenio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá una participación como mínimo de 65% del mercado en la generación de electricidad.

Ello gracias a la compra de 13 planta de generación eléctrica a la española Iberdrola más las nuevas plantas que se construyen en Baja California Sur y Yucatán.

“Nosotros íbamos a buscar tener más del 50% al fin del gobierno, pero lo íbamos a lograr a finales del sexenio, porque estamos construyendo plantas de ciclo combinado en Yucatán, una en Mérida y otra en Valladolid; ya compramos una planta de ciclo en Baja California Sur, porque teníamos problemas de abasto.

“A finales del sexenio CFE tendrá hasta 15% más, si con esta operación llegamos a 55% podemos llegar al 70, pero como va creciendo la demanda, como el país crece y mínimo la vamos a dejar con 65%”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que por eso habló de una nueva nacionalización, como la que en su momento realizó con la industria eléctrica el expresidente Adolfo López Mateos.

“Decirle a los particulares que no vamos a expropiarles, no van a dejar de participar, pero vamos a buscar que la empresa pública sea la que garantice todo el consumo en todos los hogares, se va a quedar con 54% y ustedes el 46% del mercado, el equivalente de todo lo que consume Argentina”.

Defiende a Trump

López Obrador defendió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrenta cargos por sobornos, al señalar que es una “degradación” de las leyes para afectar a los adversarios.

El Presidente reiteró su condena a usar los asuntos “supuestamente legales, con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo, yo ya lo padecí”.

Señaló que debe ser el pueblo el que decida por eso no hay que tenerle miedo al pueblo, sino que hay que tenerle confianza, pero no impedir a nadie que participe.

“No sé si haya cometido delitos, no me corresponde, me llama la atención que lo están acusando de lo que sucedió en el 2000 o en el 2006, porque en 2016 es cuando presenta la denuncia, pero la supuesta, aventura o como se le llame, fue en el 2000 o 2006, vamos a ver cuántos años lleva 23, 23, y si fue en el 2006 cuántos años lleva 17”.