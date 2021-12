No me preocupan las encuestas ni las porras a Sheinbaum y Ebrard: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró de cara al proceso electoral del 2024 que no le preocupan ni las encuestas ni las porras ni cercanía de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre el nuevo espaldarazo del presidente López Obrador a la jefa de Gobierno en el marco del llamado AMLOFest y las porras también para el canciller en el evento, apuntó: "Sí, está bien. Que sigan echándoles porras, no pasa nada".

Respecto a las recientes encuestas que lo colocan debajo de los otros dos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, dijo que no le preocupan y duerme tranquilo porque aún no ha empezado a trabajar en ello.

"No le hace. Si ya me dan 12 puntos sin hacer nada, imagínense cuando empiece a hacer", apuntó Monreal en entrevista en el marco del Foro Parlamentario sobre Discapacidad realizado en la sede del Senado.

"Marcelo es una gente buena, es un buen político, es un profesional de la política. Y la jefa de Gobierno tiene mucho trabajo, o sea, ambos son excelentes cuadros políticos de Morena, no me voy a pelear con ellos", comentó.

"Y, si ellos tienen alguna preferencia de alguna personalidad política, qué bueno, se la han ganado. Yo me siento tranquilo, estoy a ras de tierra, en territorio, tratando de ayudar y convencer, y tratando de que se consolide la Cuarta Transformación", agregó Monreal.

Sobre la posibilidad de que su inasistencia al Tercer Informe de Gobierno de López Obrador le pueda restar puntos o imagen frente al primer mandatario, indicó que no asistió por cumplí con su deber en el proceso de discusión de la Comisión de Hacienda para ratificar a Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.

"Yo soy un hombre del deber, no de la fiesta ni del placer, que me hubiera gustado hacer las dos cosas, pero no pude", dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

"Estoy muy tranquilo, la gente sabe que estoy trabajando y que en 250 mil asistentes no se nota si no voy. En cambio, sí se hubiera notado si aquí fallo, con la Comisión de Hacienda, si no hubiese salido el dictamen: esa sí era mi responsabilidad, y preferí ser hombre del deber a ser hombre del placer", concluyó.