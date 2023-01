"No me quiero reír a carcajadas"; AMLO dice que SNA es simulación y gasto innecesario

A-AA+

"No me quiero reír a carcajadas, por favor", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no funciona porque es una simulación y un gasto innecesario.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que nunca estuvo de acuerdo con la creación del SNA porque no cree que eso ayude a combatir la corrupción en el país.

"Existe la SFP, existe la Auditoría Superior de la Federación, existe el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados que tiene como facultad exclusiva la aprobación y seguimiento del presupuesto, el Poder Judicial, la Fiscalía General si se sabe de un caso de corrupción. Entonces no lo veo necesario, considero que es una duplicidad de funciones es seguir agrando el aparato burocrático y que el presupuesto en vez de llegarle a la gente se queda en el gobierno como era antes", dijo López Obrador.

El presidente López Obrador consideró que se debe cambiar la mentalidad desde las universidades para que haya gente honesta e incluso en los libros de texto se debe elevar la importancia de la honestidad como una forma de vida y de gobierno.

"No hay ninguna ley que diga que está permitido robar y roban; y lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad, que haya gente honesta, desde universidades, bueno los libros de texto de primaria que se eleve la importancia de la honestidad, como forma de vida y de gobierno", afirmó.