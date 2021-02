"No me retracté", dice D. Colmenares

Ciudad de México.- Al anunciar que el próximo lunes comenzará a operar el grupo de trabajo que revisará la auditoria de desempeño sobre el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM), el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, dijo que no se retractó. "No me retracté, no me retracté en lo absoluto, lo que planteamos es que tuvimos falas metodológicas", sostuvo en entrevista radiofónica.

Lamentó que primero haya recibido aplausos por su trabajo y después puros golpes. "Quienes no tienen una posición primero nos aplaudieron el sábado, luego vino el lunes y el martes y nos golpearon, iba a decir otra palabra, pero está prohibido", acusó.

Para precisar qué fue lo que pasó, dio a conocer que se convocó la creación de un grupo de trabajo del comité de ética de la ASF, con auditores de cumplimiento financiero que tienen más experiencia en el tema. También se separó temporalmente a los dos auditores que hicieron ese tema.

Además, le envió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, una invitación para que funcionarios de la dependencia también participen en dicho grupo para que presenten sus propias hojas de cálculo. "Por eso le pedimos a Arturo que nos mandara su memoria de cálculo", comentó.