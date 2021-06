No me siento exonerado ni culpable: Mancera

Luego de que este miércoles se presentó la primera parte del dictamen sobre el colapso del Metro Olivos, que refiere múltiples fallas en construcción, Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidió esperar dos entregas más.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, el coordinador del PRD en el Senado refrendó su disposición para colaborar y "aclarar lo que se tenga que aclarar", además que "no es el momento de que inventemos cosas".

Al ser cuestionado sobre si el dictamen preliminar es creíble al ser contratado por el Gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum, Mancera indicó que la empresa que lo realiza "es de prestigio" y llamó a esclarecer el tema.

"Yo no me siento exonerado ni me siento culpable, yo simplemente he reiterado, este es un tema de una opinión de expertos y expertas. Esto no lo inventamos, no es un tema que podamos hoy sacar de la manga o querer construir un discurso, es más bien esperar a que estén todos los elementos científicos en la mesa y que estén analizados para poder llegar a las conclusiones", expresó Mancera.

Sobre si "es una buena noticia para Mancera" lo dicho tras el dictamen, el senador dijo que "no puede haber una buena noticia dado que hay en medio de todo esto una tragedia".

Mancera refirió que trató de estar ajeno al tema, hasta que no hubiera un peritaje.

"No hay reparto de culpas. Yo, por mi parte, no voy a involucrar nada que tenga que ver con política en esta investigación", dijo. Agregó que hasta este momento no ha sido citado sobre el tema.

Señaló que después del sismo de 2017 se realizaron trabajos en la Línea 12, siguiendo protocolos y una serie de lineamientos que marcaron empresas y expertos.

-"¿No le preocupa a Miguel Ángel Mancera que, como parte de esta investigación, digan 'pues estos errores estaban desde el principio, cómo es posible que no los hayan podido detectar'?", cuestionó Loret.

-"Yo tengo hoy confianza en que han participado, no uno ni dos, muchos expertos desde que se volvió a revisar, lo que fue en su momento, el tren con el riel (...) Lo demás, lo que no se pueda saber o no se pueda conocer de otros proceso en la parte de la construcción, pues no forma parte de ello", respondió el exjefe de Gobierno.

De cara a las elecciones del 2024, Mancera dijo que a partir del cuarto año de gobierno se "va a vivir con intensidad" la sucesión presidencial.

Mancera agregó que la investigación del colapso en la Línea 12 del Metro no lo ha analizado rumbo al 2024.

"Todo el acontecer político del país, del día a día, me parece que está inscrito en lo que podrá ser una sucesión presidencial", dijo.

"No quiero convertir en un tema político ni hacer un reparto de culpas": Mancera

En una conferencia en el Senado, Miguel Ángel Mancera declaró que no quiere convertir el colapso del Metro en un tema político ni hacer reparto de culpas.

"Lo que hoy se presentó, como dice el informe, es preliminar (...) reiteramos la disposición y lo que previamente ha aclarado el exdirector (del Metro, Jorge) Gaviño, su disposición incluso de acudir y responder lo que se requiera", dijo en la Cámara Alta.

Ante la pregunta de si tiene la conciencia tranquila, el senador respondió: "Aquí estamos, claro (...) es un tema de que se hizo lo que se tenía que hacer".

Mantenimiento fue adecuado: Mancera

Tras subrayar que el informe preliminar sobre los peritajes a la Linea 12 del Metro indica que se realizó un mantenimiento adecuado, el exjefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió que lo más importante es que las investigaciones del colapso ocurrido el pasado 3 de mayo se mantengan sin tintes políticos.

En conferencia de prensa en el Senado, el actual coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) puntualizó que lo que le da más confianza en las indagatorias es que participarán especialistas del Colegio de Ingenieros y de otras instancias independientes.

"Quiero confiar que va a ser como se ha anunciado y como se ha mostrado, una investigación sin ninguna carga política, una investigación de una empresa que me parece seria, pero que hoy se ha anunciado que también estará participando el Colegio de Ingenieros y otras instancias. Eso me parece que abonará también en la investigación. Yo quiero confiar en que así será, así lo han precisado las autoridades de la Ciudad de México, que la investigación no tiene ningún tinte político, ojalá que así se conserve, que así siga, me parece que es lo más importante para el transcurso de la misma y para llegar a conclusiones definitivas".

Mancera aseguró que tiene la conciencia tranquila, ya que lo que realizó en su administración, "los trabajos, las tareas, la operación, el día a día, está ahí, no la vamos a inventar ni lo voy a convertir en un discurso y se puede revisar".

-¿Tiene la conciencia tranquila?

-Sí, pero no es un tema de conciencias, es un tema de saber que se hizo lo que se tenía que hacer.

Señaló quiero no quiere convertir esto en un tema político ni hacer reparto de culpas. "Yo no voy a caer en esa parte. (...) Yo no quisiera hacer un editorial del dictamen. Yo prefiero esperar hasta que se se termine toda la investigación. Lo que hoy se presentó es un informe preliminar. Hoy solamente los expertos y los peritajes van a deslindar responsabilidades y el documento servirá para orientar las investigaciones", enfatizó.

PRD critica a AMLO

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, por solidarizarse con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, tras la tragedia de la Línea 12 del Metro y no hacerlo con las víctimas del accidente.

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que el titular del ejecutivo está minimizando el caso y agregó que su actitud es propia de canallas y viles.

La mañana de este miércoles, previo a conocer el peritaje sobre el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro, el presidente expresó su total apoyo y respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, pidió esperar a que se conozca la primera parte del peritaje, lo que ocurrió este mismo día.

"Vamos a esperar lo que diga hoy la jefa de gobierno que cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo", señaló.