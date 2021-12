No me van a callar, ni a censurar: Diputada PAN CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- La diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, impugnó la resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que la obliga, "sin fundamento ni interpretación jurídica", a retirar los mensajes en redes sociales sobre su actividad política en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Insisto, no me van a callar, a censurar, ni mucho menos voy a dejar de lado mi labor de fiscalización al Gobierno, por un simple capricho de la doctora Sheinbaum, que busca ser presidenta; así sería su Gobierno represor y callando voces incomodas", acusó la panista.

Por ello, pidió a los consejeros del IECM no ser comparsa de una persecución política y revisen las denuncias en contra de Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de campaña y supervisen los mecanismos que ha empleado el Gobierno capitalino para extender la promoción personalizada de la jefa de Gobierno.

"Sabemos que los tienen amagados con reducciones en el Presupuesto al Instituto, pero eso no es materia para que se comporten como un ente a su favor", exigió al recordar que el PAN siempre ha velado por la autonomía y el fortalecimiento institucional de los autónomos, tal es el caso del IECM.

Rangel Lorenzana insistió que el proceder del IECM "es ilegal", por lo que exige revocar el acuerdo de mérito, debido a que la queja carece de fundamentos legales.

Por ello, pidió a los consejeros salvaguardar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, "que implican que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, así como el hecho de que debe estar basado conforme a las leyes que para tal efecto hayan sido expedidas", se lee entre los argumentos.

Añadió que acciones como esta, "no garantizan la libertad de expresión", por lo que continuará en su lucha jurídica, para que no existan más víctimas de censura y no descarta la posibilidad de ir, si es necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.