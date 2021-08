"No me voy a callar", dice Anaya

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, advirtió que no se va a callar pese a la presunta persecución política que ha estado denunciando por parte del gobierno federal.

En esa materia, publicó un nuevo video, en el que criticó la estrategia para el regreso a clases.

"Dije que no me iba a callar. Aquí estoy para seguir hablando, pero de lo que realmente te importa a ti", detalló al inicio del video.

El panista aseguró que los contagios por Covid-19 se dispararon en menores de edad en los últimos cuatro meses, motivo por el que pidió no hacer las cosas "al aventón".

"El problema es que el gobierno incompetente que tenemos, todo lo hace al aventón. Las medidas chafas que anunció la SEP no alcanzan. Solo en el cerebro de López Obrador tiene lógica, justo en los días previos al regreso a clases, hablar 61 minutos en mi contra en su mañanera, y cero minutos sobre el regreso a clases, que es lo que verdaderamente te preocupa a ti", expuso.

Anaya Cortés propuso la creación de un Fondo de emergencia para rehabilitar las escuelas; monitoreo permanente; creación de un Comité de expertos para evaluación constante; separación en subgrupos pequeños para evitar contagios masivos; aplicación de pruebas; la vacuna más efectiva a disposición de todas las maestras y maestros; purificadores de aire y medidas estrictas de higiene, incluyendo el uso del cubrebocas.

"Con un poquito de voluntad, con inteligencia y con estrategia, sí es posible. Exijamos al gobierno que ponga atención a lo que realmente te importa", apuntó.

Finalmente, consideró que sí es indispensable que los niños regresen a clases" pues es importante para su estabilidad emocional, "porque necesitan convivir con otros niños y para fortalecer su desarrollo, entre otras", pero además advirtió que es necesario "porque los más pobres no tienen teléfonos, tabletas, vaya ni televisión, llevan más de año y medio prácticamente sin poder estudiar".