"No necesito de publicistas extranjeros", dice Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no necesita de publicistas extranjeros "porque soy de corazón nacionalista".

En rueda de prensa rechazó tener asesores extranjeros y dijo: "todos los días me cuestionan por una u otra cosa, y esto es lo que ha generado la anticipación de la campaña".

"Vaya que no tengo defensas, algunas, ninguna defensa", dijo el también presidente de la junta de coordinación política.

"Yo con mexicanos. No necesito publicistas extranjeros, soy de corazón nacionalista y de acción nacionalista" apuntó.

Sheinbaum ficha al estratega Antoni Gutiérrez-Rubí

Claudia Sheinbaum incorporó a su equipo de comunicación a Antoni Gutiérrez-Rubí, analista y consultor que llevó a Gustavo Petro a ganar las recientes elecciones de Colombia.

Fuentes del gobierno capitalino confirmaron la participación del estratega español.

De acuerdo con información de El País, Antoni Gutiérrez-Rubí trabajará en el área de comunicación de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, luego de sostener varias reuniones en la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es una de las llamadas "corcholatas" de Andrés Manuel López Obrador para ser candidata de Morena rumbo al 2024.