"No nos detendremos hasta construir la paz", dice Adán Augusto López

A-AA+

"Estamos ocupados y comprometidos en resolver los graves problemas estructurales heredados desde el viejo régimen que hoy son responsabilidad nuestra, y no nos detendremos hasta construir la paz, la tranquilidad, el desarrollo y la justicia que exige y merece nuestro pueblo en todos los rincones del país".

Aseveró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asistió este jueves al primer informe del gobernador constitucional del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

En el Auditorio Cívico del estado, el titular de Gobernación destacó que el Gobierno de México y el estado de Sonora comparten la ideología de las transformaciones sociales mediante la voluntad política.

Dijo que vislumbrar los urgentes cambios sociales que necesita el país requiere de una perspectiva a largo plazo, y en esta entidad una de las prioridades es que el municipio de San Luis Río Colorado sea la capital textil del noroeste, que en Cananea haya justicia y dignidad para los que trabajan, que se equilibre la balanza para los pueblos yaqui y seri, y que Guaymas y la modernización de su puerto sean la palanca para el relanzamiento económico.

Subrayó que la austeridad no es un discurso de fácil aplauso, es un mecanismo con el que millones de mexicanas y mexicanos pueden recuperar la confianza para reivindicar la política como una herramienta eficaz y mejorar la vida de la gente.

Asimismo, reafirmó al gobernador Alfonso Durazo Montaño el apoyo del gobierno federal para seguir mejorando la vida de las y los ciudadanos, "Sonora se está consolidando como un pilar fundamental de nuestra soberanía y seguridad energética, aportándonos el que será el mayor parque solar de toda América Latina, La Peñita, que con miles de paneles solares abonará al necesario proceso de transición ecológica que necesitan nuestra patria y el planeta".

Destacó que además cuenta con las y los presidentes municipales, independientemente de su signo partidista, quienes han encontrado en el gobierno de Sonora al mejor aliado para resolver los problemas inmediatos de sus habitantes.

El secretario puntualizó que los hombres y mujeres de la Cuarta Transformación han dedicado décadas a construir la confianza popular que se consolidó con el liderazgo y la tenacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se está atendiendo y resolviendo las injusticias más profundas, "no cesaremos en esa tarea", aseguró.