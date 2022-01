"No pediré a Banxico ni a ministra que actúen a favor de gobierno", promete AMLO

Al señalar que está orgulloso por haber propuesto a mujeres como la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, y a la nueva ministra de la SCJN, Loretta Ortiz, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará su autonomía e independencia y nunca les pedirá que actúen en favor de su gobierno.

"Nosotros no vamos a pedirles, si las propusimos, que actúen en favor de las políticas del gobierno", destacó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo confió en que en un futuro las mujeres lo rebasen y sigan participando en la vida pública y política del país.

"Estoy seguro que adelante si me van a rebasar, si nos van a rebasar, pero hasta ahora vamos adelante nosotros".

Destacó que no ha habido ninguna otra administración que apoye como su gobierno a las mujeres.

"No se discrimina a nadie, no hay discriminación a mujeres, en el caso de delitos para mujeres está trabajando para enfrentar el feminicidio, y otros delitos, todos los días y quien tiene a su cargo esta responsabilidad, es una mujer, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y ella no va a permitir, como no lo va a permitir Lety (Ramírez) de Atención Ciudadana, Elizabeth (García Vilchis) y muchísimas mujeres que trabajan en el gobierno que se maltrate a otras mujeres".

El presidente López Obrador dijo que es realmente importante qué ya haya más mujeres en la Suprema SCJN, porque nunca se había propuesto mujeres como ahora para ser ministras.

"Son hechos y no palabras, una de las características, y voy a seguir insistiendo en esto, de la época del neoliberalismo, del periodo de pillaje era la elaboración de un discurso supuestamente progresista, de avanzada, pero era pura demagogia".

El mandatario pidió a las nuevas funcionarias que actúen con profesionalismo y autonomía para que no se dejen influenciar por nadie.

En el caso de la gobernadora del Banco Central que se cuide la economía nacional y se evite el incremento más allá de lo normal de la inflación.

"Lo mismo en el poder judicial, que resuelvan con apego a la ley, de verdad, sin influyentismo para nadie como era antes que recibían consigna. Entonces estamos muy bien en ese sentido".