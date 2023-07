No permitiremos el sometimiento de nuestros derechos: Inai

A-AA+

El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá Méndez, afirmó que las y los consejeros que integran dicho órgano, no permitirán el sometimiento de sus derechos, y seguirán trabajando en defensa de la transparencia.

"Continuaremos con la lucha por la defensa de la transparencia y de la rendición de cuentas en el país; no permitiremos el sometimiento de nuestros derechos a los intereses del gobierno", afirmó durante su participación en el panel de conclusiones del Foro Nacional: El futuro de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

Desde Zapopan, Jalisco, Alcalá Méndez sostuvo que el único camino para combatir la corrupción es afianzar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, por ello, es importante que ambos sistemas caminen de la mano.

"Lo que quiere el poder público, lo que quiere la clase gobernante hoy en día es que no funcionemos y que nos dividamos; sin embargo, es momento de trabajar juntos, sobre todo, ahora que México retrocedió en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023, al ubicarse en el lugar 12 de 15 países evaluados de América Latina" puntualizó.

"Creo que tenemos que trabajar juntos por un objetivo común, cada quien tiene sus atribuciones y competencias, no se trata de invadir, se trata precisamente de defender derechos fundamentales", agregó, tras aclarar que "los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción no son una concesión del poder público, sino un logro de la sociedad", señaló.

Al referirse a la situación que enfrenta el Pleno del INAI por la falta quórum, el Comisionado Alcalá dijo que hay más de 6 mil casos pendientes de resolución, cifra que representa en realidad la misma cantidad de derechos, ya sea de acceso a la información o de protección de datos personales que no han podido ser garantizados por no poder sesionar.

Precisó que esos asuntos son ingresados no solo por personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, como lo señalaron legisladores en la Comisión Permanente, sino también por gente que solicita información vía telefónica, a través del Centro de Atención a la Sociedad, o incluso mediante el telégrafo.

En el panel también participaron Magdalena Rodríguez Castillo y Patricia Talavera, Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA; Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco; y Dionisio Zabaleta Solís, director de Análisis de la Secretaría Ejecutiva del SNA.

El Foro Nacional El futuro de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción fue organizado de manera conjunta por el INAI, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; el Comité de Participación Social y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Jalisco, y El Colegio de Jalisco.