No podemos permitir que Presidencia controle las elecciones: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, defendió al Instituto Nacional Electoral (INE) y afirmó que al árbitro electoral se le respeta y reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se quitó la máscara feminista para defender abiertamente al candidato de Morena en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, cuya candidatura fue retirada por violentar la ley electoral.

"No podemos permitir que desde la Presidencia de la República se quiera controlar las elecciones, no podemos permitir que se quiera vulnerar al árbitro electoral, al árbitro electoral se le respeta y la ley la deben cumplir todos, incluidos los de Morena, porque parece que no les gusta cumplir la ley", destacó el panista michoacano.

Durante un encuentro con la militancia y los candidatos del PAN, PRI y PRD a gobernadora, presidentes municipales y diputados locales y federales de la coalición Va por Nayarit, dijo que es inaceptable que el Ejecutivo federal actué como Presidente de Morena y que no se respete la democracia.

"Ya les quedó claro mujeres que el Presidente sí está apoyando a un violador para gobernador, ya quedó evidente y eso es inaceptable. Si en México hubiera Estado de Derecho, donde este señor tendría que estar es en la cárcel y no como candidato", subrayó. Manifestó que la coalición por México y Va por Nayarit se conformaron para defender el futuro del país y de Nayarit, porque el Presidente de la República ha venido debilitando y denostando a los diferentes órganos que generan contrapeso, lo cual es inaceptable porque México no es una monarquía, sino una democracia.

En contraste, aseguró que donde gobierna Morena la pobreza está creciendo, se ahuyenta la inversión, se pierden empleos y hay mucha corrupción. Tan es así que hasta con la vacunación hacen política. Por otra parte, en entrevista al término del registro de la candidata a gobernadora del estado por la alianza "Va Por Nayarit", Gloria Núñez, ante el Instituto Electoral Estatal (IEE), Cortés Mendoza reiteró su respaldo al INE por haberles retirado el registro a Salgado Macedonio y a Raúl Morón por no haber entregado sus reportes de gastos de precampaña.

"Las reglas, las reglas, son para cumplirse, le guste a quien no le guste, esto es lo que tiene que ser, y por eso nuestro respaldo, nuestro reconocimiento al Instituto Nacional Electoral porque hizo lo correcto, aplicar la normatividad, sacar la tarjeta roja y sacarlos del juego por incumplir las reglas", destacó.