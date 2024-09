No procede el juicio político: Gómez Fierro

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en su jurisprudencia que el juicio político no es procedente cuando se trata de resoluciones judiciales, expuso el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro con relación a la solicitud que hizo la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en contra de dos jueces que otorgaron suspensiones a la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

¿Los jueces que ordenan suspender la discusión de la reforma judicial merecen juicio político y denuncia penal como propone Morena?

—Yo lo veo como un conflicto político. No creo que se trate de un conflicto jurídico. De acuerdo con lo que ha establecido la Suprema Corte en su jurisprudencia, el juicio político no es procedente tratándose de resoluciones judiciales, desde luego podría ser cuestionable, pero la jurisprudencia que existe hoy en día va en ese sentido. En la vía penal me parece que habría que revisar los supuestos de una eventual hipótesis delictiva, pero yo también lo veo cuesta arriba.

¿Cuál es la finalidad del paro de labores del Poder Judicial?

—Queremos alertar a la sociedad de las implicaciones que esto tiene para cada uno, porque parecería que los que estamos afectados somos nosotros y que salimos a defender nuestros derechos, esto no es así, en realidad es alertar que esta reforma nos puede impactar negativamente a todos. En el Poder Judicial no hemos sabido comunicar ni transmitir este mensaje.

Refirió que si la presidenta electa Claudia Sheinbaum abre el diálogo sobre la reforma judicial, y escucha a los trabajadores, podría beneficiar a su administración, que iniciará el próximo 1 de octubre.