No pueden existir políticas económicas y sociales sólidas sin ciencia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseveró que si algo han mostrado estos dos últimos dos años de pandemia es que "no pueden existir políticas económicas y sociales sólidas sin una política científica y tecnológica integral y de largo alcance".

Dijo que esa política científica y tecnología permitirá "el futuro del desarrollo sustentable que debemos alcanzar sea siempre desde un enfoque social y humano".

En su mensaje durante la reunión en Conferencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, subrayó la disposición de esa casa de estudios para colaborar en el diseño de mejores políticas públicas y, así, impulsar el importantísimo sector de la ciencia, tecnología e innovación.

"Es un sector que por supuesto que atañe e importa muchísimo en el quehacer cotidiano de las instituciones de educación superior que estamos comprometidas con el desarrollo integral de nuestra nación", indicó en la sede del Senado.

Reconoció que nos hemos allegado de un universo de información disponible que nos distrae y sesga nuestro razonamiento, conduciéndonos a decidir y opinar con prontitud, propiciando polarizaciones y desencuentros.

"La ciencia tiene sus saberes y sus verdades; la sociedad tiene sus deseos y necesidades. Ambas vertientes no solo no deben contraponerse, sino que deben complementarse. Son corrientes de un mismo río, al que hay que encauzar hacia el mejor de los futuros", dijo Graue ante los coordinadores parlamentarios.

"Y en este caudal, no hay quien tenga la verdad absoluta. Solo escuchándonos todos y todas, y sumando esfuerzos y entendimientos, podremos encontrar el mejor de los cauces para México. Y yo tengo la absoluta confianza de que así será", concluyó.