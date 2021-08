No puedo someterme a chantajes: AMLO al dar mañanera desde camioneta; CNTE retira bloqueo y le permite el paso

Luego de que integrantes de la Sección Siete de la CNTE impidieron el paso al presidente Andrés Manuel López Obrador a la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para participar en su mañanera, el titular del Ejecutivo grabó un video en el que señaló que no se sometería a grupos de intereses creados.

Desde su vehículo, en medio del bloqueo, López Obrador contó que estaba apunto de llegar al cuartel en Tuxtla Gutiérrez para participar en la reunión de seguridad, pero un grupo de maestros de la CNTE le impidió la entrada "bajo la condición de atenderlos de inmediato".

"Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser rehén de nadie (...) Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado", declaró.

Es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no abusen porque esto que están haciendo es legal, pero indebido, no somos iguales a los gobiernos corruptos, añadió.

Me gustaría que las bases de los maestros de Chiapas analizaran lo que están haciendo y si merezco que se me dé este trato, declaró el presidente López Obrador, quien refirió que ayudó a cancelar "la mal llamada Reforma Educativa".

Tengo mi conciencia tranquila y por dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes, expresó.

"Si no nos dejan pasar, aquí me quedo el tiempo que sea necesario", dijo y le pidió a la gente que no se impacientara ni se preocupara de nada.

López Obrador refirió que el bloqueo "es parte de la Transformación" y agregó que ofrecieron diálogo, pero los maestros querían que ahí mismo se les resolvieran sus peticiones.

Pidió también que se le deje continuar su gira por Chiapas.