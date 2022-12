No queremos que haya carpetazo al ataque a Ciro Gómez Leyva: AMLO

A-AA+

Al manifestar que "no queremos que haya carpetazo", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está investigando a fondo el ataque armado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva la semana pasada.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que le está pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México que se investigue a fondo este caso "aunque nos lleve tiempo".

"Ahora con este hecho lamentable de Ciro, se está investigación a fondo, le estamos pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero a fondo, aunque no lleve tiempo.

"Sí hay algunos avances, pero están trabajando, ya hay voluntad de parte de nosotros, no queremos que haya carpetazo, que no quede por nosotros, vamos a meternos a fondo", dijo.