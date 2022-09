"No queremos que la Guardia Nacional quede en el aire"

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que busca que la Guardia Nacional sea una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la idea de que la corporación "perdure" y sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública en el país.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su gobierno no quiere que la Guardia Nacional quede en el aire como, a su consideración, sucedió con la Policía Federal.

"No queremos que esta nueva institución quede en el aire como sucedió con la Policía Federal, que se creó durante el gobierno de Ernesto Zedillo y se fue echando a perder, de ahí salieron mandos que ahora están en las cárceles y se corrompió por completo", dijo.

Dijo que la extinta Policía Federal dependió primero de la Secretaría de Seguridad, luego de la Secretaría de Gobernación y no se consolidó, ni en disciplina, profesionalismo, ni honestidad y ni si quiera espíritu de cuerpo.

López Obrador mencionó que sí hace falta la defensa del territorio nacional, pero el principal problema de México es la inseguridad en el interior.

"Nosotros consideremos que lo mejor es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional porque la Sedena es una institución con disciplina, profesionalismo, con muchos años de experiencia en el cumplimiento de su deber.

"Aunque, como todas las instituciones, ha habido por malos servidores públicos, manchas, es de las mejores instituciones del Estado", insistió.

Dijo que mientras esté al frente de la presidencia de la República estará cuidando la Guardia Nacional para que actúe con rectitud operativamente el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El mandatario señaló que sus adversarios tienen el temor de la militarización, lo cual rechazó pues recordó que en otros países como Francia y España la Guardia Nacional depende de las Fuerzas Armadas.

"Hay cierto rechazo a la militarización y yo estoy ahora planteando que hay que tomar la opinión del pueblo, no solo la opinión de los expertos, de la gente. Qué opinión tiene el pueblo de las Fuerzas Armadas, porque una cosa es lo que piensen los expertos".