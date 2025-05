No quiero debate en medios con Trump: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien declaró que rechazó su propuesta de enviar tropas de Estados Unidos hacia México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas, porque "le tiene miedo" a los poderosos cárteles del país.

En su conferencia mañanera de este lunes 5 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "hay muy buena comunicación" con el gobierno de Estados Unidos. "Para qué generar un desencuentro", expresó.

"Yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios, es una comunicación fluida buena en donde tenemos muchísimos acuerdos", expresó.

Al destacar que han tenido más de cinco llamadas telefónicas, la titular del Ejecutivo federal indicó que a veces no están de acuerdo en algunos temas, "pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural".

"No quisiera que se volviera esto un debate a través de los medios de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos nuestra comunicación, hay muchísimos acuerdos y sigue habiendo esa buena comunicación, y cuando hay desacuerdos, pues también se hacen a través de los medios oficiales y de la comunicación personal, entonces mejor lo dejamos ahí para que no haya ahí un tema de un debate a través de los medios", insistió.

Recordó que le dijo que no se aceptaría la presencia del Ejército estadounidense en nuestro país, pero sí podría haber colaboración.

Reconoció que ningún presidente estadounidense había señalado "mano dura" al tráfico de armas de Estados Unidos a México, como lo hizo Trump: "Así como nosotros estamos trabajando muy fuerte para disminuir, detener el tráfico de fentanilo de México hacia los Estados Unidos y de otras drogas".

¿Qué dijo Trump sobre Sheinbaum y los cárteles mexicanos?

El presidente Donald Trump dijo ayer que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar a tropas de Estados Unidos hacia México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas porque "le tiene miedo" a los poderosos cárteles del país.

Sheinbaum confirmó el día anterior que Trump la presionó durante una conversación telefónica el mes pasado para que aceptara un papel más importante del Ejército estadounidense en el combate contra los cárteles del narcotráfico en México.

"México dice que yo ofrecí enviar tropas de Estados Unidos" a territorio mexicano para encargarse de los cárteles", dijo Trump, preguntado por la periodista Libbey Dean, de News Nation, durante una conversación a bordo del avión presidencial. "Es cierto, absolutamente".

Afirmó que "si México quisiera ayuda con los carteles, sería un honor para nosotros ir y ayudarla. Se lo dije (a Sheinbaum). Sería un honor para mí ir y hacerlo. Los carteles están tratando de destruir a nuestro país. Son malvados".

Cuestionado sobre por qué Sheinbaum se negó, Trump señaló que "ella tiene tanto miedo de los cárteles que no puede caminar; esa es la razón", respondió Trump. "Y creo que es una mujer encantadora. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero les tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad".

Estados Unidos ha incrementado constantemente su presencia militar a lo largo de la frontera con México en los últimos meses, después de que Trump ordenó en enero que el Ejército tuviera una mayor participación para frenar el flujo de migrantes.