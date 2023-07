No quiero entrar en confrontación con Xóchitl Gálvez: Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- "No quiero entrar en confrontación con Xóchitl (Gálvez)", dijo Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial, pues el tema de discusión es el proyecto de nación qué representa Morena.

"Yo no quiero entrar a un debate con Xóchitl, el tema es el proyecto de nación que representamos, allá representa un proyecto de nación qué quiere regresar al pasado y la mejor muestra de ello es quien encabeza el proyecto de ellos José Ángel Gurría que es el más neoliberal que aprobó el Fobaproa", dijo en entrevista en Tampico, Tamaulipas.

La exmandataria capitalina añadió que en el bloque opositor se encuentran quienes han formado del cártel inmobiliario, lo cual denunciaron en la CDMX, y el coordinador de campaña que es Claudio X González.

A pregunta expresa sobre si visito la casa de Xóchitl Gálvez con Andrés Manuel López Beltrán para sumarse a Morena, Claudia Sheinbaum dijo que sí, en el 2018, y que ella había mencionado que no quería una senaduría.

Reiteró que no es un asunto de dos personas la elección presidencial sino de proyectos.

----Sheinbaum promete dar apoyo a mujeres despicadoras y pesqueros

Claudia Sheinbaum se comprometió con mujeres despicadoras y pesqueros de Tampico, Tamaulipas, a darles seguridad social, revisar trámites para apoyos, y con empresarios fijar metas para impulsar el sector pesquero.

"Por el bien de todos primero los pobres, ahí es donde tienen que llegar los principales apoyos, pero nos sentamos desde ahora para poder hacer una mesa de trabajo, tomo mi libreta con mis apuntes para seguir construyendo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México".

Agregó: "Y particularmente que las mujeres sean reconocidas, a trabajo igual salario igual, derechos sociales y seguridad social para todas".

La exmandataria capitalina indicó que en este momento ya no se encuentra laborando en el servicio público, pero que desde ahora trabajará por las cooperativas pesqueras desde todas sus posibilidades y alcances.

En el diálogo, Claudia Sheinbaum solicitó a los asistentes exponer sus principales ideas, sentimientos, problemáticas y necesidades, las cuales garantiza llevarse en la mente y en el corazón, para trabajar en favor de este sector de la población lleno de mujeres trabajadoras y de hombres trabajadores.

En este sentido, Noemí Magaña, despicadora de la región, destacó que las mujeres del puerto tampiqueño son quienes sacan adelante a sus familias, quienes llevan el alimento día con día, por lo que puntualizó que es tiempo de que haya más y mejores oportunidades.

Por su parte, algunos otros miembros de la comunidad pesquera, hicieron hincapié en la necesidad de que haya muchos más apoyos para las familias que viven de las temporadas de pesca, en especial en temas de educación para los hijos, así como en materia de recursos para continuar laborando, ´´hay muchos programas que existen, pero tardan en llegar ... necesitamos los programas, lléveselo en el corazón´´, comentaron.