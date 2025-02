Postura de Claudia Sheinbaum sobre la reelección en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los mexicanos no está de acuerdo con la reelección en los cargos públicos y que se regrese el sentido original de la Constitución del 1917.

Esto, ante el inicio en el Senado de la discusión de las dos iniciativas de reforma constitucional que busca prohibir la reelección en todos los cargos de elección popular y el nepotismo.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que en el sexenio de Felipe Calderón se abrió la posibilidad de la reelección hasta por tres veces consecutivas de senadores, diputados y presidentes municipales.

"Son dos iniciativas de reforma constitucional que envié el 5 de febrero. La primera es la no reelección Recuerden que en la Constitución de 1917 se estableció la no reelección para ningún puesto de elección popular, después si mal no recuerdo en el período de Calderón se abrió se abrió la posibilidad de que hubiera reelección (...) se permitió que se reeligieran por tres veces consecutivas senadores, diputados y presidentes municipales.

"En la campaña y además pues en una encuesta que hicimos, la gente no está de acuerdo con la reelección, quieren que se regrese el sentido original de la Constitución del 17".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en una competencia electoral cuando se tiene un puesto de elección, de cierta forma se tienen "ciertos privilegios".

En cuanto a la reforma en contra del nepotismo, la Mandataria federal indicó que se busca prohibir que se hereden puestos de elección popular de manera inmediata a familiares directos hasta el cuarto nivel a partir del 2027.

"Si uno es presidente municipal, no podría competir en el período siguiente esposa, hijo, hermano, cuñado, si no tiene que esperarse a que pasen tres años y posteriormente podría participar. Esa es la reforma que está planteando. Se enviaron al Senado y el Senado las está analizando", dijo.