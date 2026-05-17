No reprobar, riesgo para el aprendizaje

Ciudad de México.- Especialistas en temas educativos advierten que flexibilizar la educación básica para que no haya reprobados, así como el pase de grado, no resuelve los rezagos acumulados tras la pandemia y podría profundizar las deficiencias en lectura, escritura y matemáticas, sin estrategias de recuperación académica.

Hacer que esos años, primaria y secundaria, no sea posible reprobar elimina señales de alerta e incentivos institucionales para generar apoyos tempranos, consideran expertos.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el modelo de evaluación escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) vigente desde 2023, el cual limita la reprobación de alumnos en educación básica y flexibiliza el pase de estudiantes de primaria y secundaria al siguiente grado escolar.

Lo anterior, incluso con rezagos académicos y en un contexto donde dos de cada tres alumnos no dominan operaciones matemáticas básicas y cinco de cada 10 no alcanzan niveles mínimos de comprensión lectora.

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Para Erik Avilés, director general del organismo civil Mexicanos Primero en Michoacán, la resolución de la Corte "deja firme un modelo de evaluación que nació enfermo de diagnóstico", al validar un sistema que flexibiliza la reprobación en medio de una crisis de aprendizaje.

"El nuevo modelo aprobado y ahora blindado por la Corte diluye esas señales. Un alumno que avanza de grado sin haber consolidado competencias básicas es un alumno condenado a acumular deudas de aprendizaje", afirma.

En el mismo sentido, Paulina Amozurrutia, fundadora y coordinadora nacional de la organización civil Educación con Rumbo, sostiene que una educación de calidad debe basarse en evidencia científica y mecanismos de evaluación que permitan detectar rezagos y fortalecer el aprendizaje.

"La evaluación permite que el alumno identifique su nivel de aprendizaje y fortalezca sus puntos de mejora. Quitarle valía y no tomarla como punto indispensable para el cambio de ciclo escolar agranda la brecha educativa en nuestro país", afirma.