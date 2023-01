No se cambiará estrategia de seguridad: Cresencio Sandoval

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que pese a las 17 personas fallecidas y 25 presos fugados que ocasionó el motín del Cereso Estatal 3, en Ciudad Juárez, Chihuahua, no se modificará la estrategia de seguridad a nivel nacional.

En conferencia de prensa acompañado por el Gabinete de Seguridad Federal, el secretario señaló que se destinarán más recursos a los elementos para buscar a los 25 presos fugados.

"En cuanto a la estrategia no se modifica la estrategia que se tiene a nivel federal, si ponemos más atención, ahora ya mencionaba y lo que se tiene desplegado para poder localizar a estos evadidos y bueno esa información permanecerá con nuestro personal conforme vayamos obteniendo resultados, y esta persona que se evadió pues se destinarán recursos para dar con su paradero dentro de toda la estrategia que se tiene no nada más en el estado de Chihuahua, sino en toda la República.

"No hay alguna modificación en cuanto a la que se tenga que someter al estrategia", dijo.